هذا ما تمناه عادل إمام في عيد ميلاده الـ80

متابعة بتجـــــــــرد: قال الفنان المصري عادل إمام، إنه تمنى في يوم عيد ميلاده الـ80، الذي حل يوم أمس الأحد، زوال أزمة فيروس “كورونا” المستجد، والتي تلقي بظلالها على العالم أجمع.

وأضاف إمام، في تصريحات صحفية له، أنه يُمني نفسه بعودة الحياة إلى طبيعتها، وأن يحفظ الله مصر والوطن العربي والشعوب العربية من كل سوء، مضيفًا أنه تلقى اتصالات هاتفية من جمهوره من داخل مصر وخارجها لتهنئته بعيد ميلاده.

واعتبر عادل إمام، الجمهور بمثابة كنزه الحقيقي في الحياة، لأنه كان يسعى دائمًا لإرضائهم بأعماله الفنية سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو المسرح، مضيفًا أنه يتوجه بالشكر لكل من هنأه بعيد ميلاده.

يذكر أن عادل إمام ينافس في السباق الرمضاني بمسلسل “فلانتينو”، ويشاركه في بطولته كل من دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، هدى المفتي، سليمان عيد وبدرية طلبة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.