رئيس الـUEFA: الموسم الأوروبي لكرة القدم ينتهي في آب

متابعة بتجـــــــــرد: كشف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـUEFA أن الموسم الأوروبي لكرة القدم سينتهي في آب لكن علينا الإنتظار اللجنة التنفيذية حتى تؤكد على هذه المواعيد.

وتوقفت معظم بطولات الدوري في أوروبا في آذار الماضي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا لكن بعض البطولات كشفت عن خطط لعودة المباريات خلال الأسابيع المقبلة مثل إسبانيا وأيطاليا والدوري الألماني عاد يوم أمس.

ويعتقد رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم الـUEFA “أن معظم بطولات الدوري ستكمل الموسم، والبطولات التي لن تكمل الموسم هي صاحبة القرار، لكن سيكون عليها خوض تصفيات إذا أرادوا المشاركة في البطولات الأوروبية.”