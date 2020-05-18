تعرفوا إلى والدة إدوارد الراحلة التي أبكته ذكراها على الهواء

متابعة بتجــــــــرد: بعدما أدت ذكراها إلى بكائه على الهواء، استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جمعت الفنان المصري إدوارد ووالدته الراحلة. وظهر فيها وهو يقوم بتقبيل يدها ما أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

ويأتي هذا بعد ظهور الفنان في حلقة من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه الإعلامية المصرية إيناس الدغيدي على شاشة قناة “القاهرة والناس”. وفيها تحدث عن تفاصيل تتعلق بحياته الخاصة.

وحين تذكر والدته لم يتمكن من منع نفسه من البكاء وأشار إلى أنها كانت أغلى ما في حياته. وذكر أن العائلة خسرت كل أملاكها بعد وفاة والده وأن الوالدة حرصت لذلك على أن تؤمن لقمة العيش لأبنائها، مضيفاً أنها قدمت له الدعم في مسيرته المهنية وهو ما دفع الدغيدي إلى التأثر وقطع الحلقة بفاصل إعلاني.

وخلال الحلقة أثار إدوارد الاهتمام أيضاً بما قاله عن تغيير طائفته حيث أشار إلى أنه فعل هذا بدافع حبه لزوجته ولكي لا يعيش أبناؤهما في المستقبل مشكلة الاختلاف الطائفي بينهما.