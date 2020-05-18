بالصورة – هكذا كان شكل مريم أوزرلي قبل التجميل منذ 18 عامًا

متابعة بتجــــــــرد: استعاد عدد من الحسابات الناشطة عل مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة التركية مريم أوزرلي تعود إلى العام 2002. وبدت فيها بملامح طبيعية جداً ما أثار الكثير من التعليقات.

وانقسم المتابعون بين من رأوا أنها كانت أكثر جمالاً ومن اعتبروا أنها اليوم تتمتع بجاذبية أكبر. ويأتي هذا بعدما وجهت إليها الكثير من الانتقادات بسبب خضوعها لعدد من عمليات الحقن بالبوتوكس قبل أن تعلن ندمها على ذلك.

وكشفت ذلك في وقت سابق خلال استضافتها في حلقة من برنامج “الصفحة الثانية” الذي يعرض على شاشة قناة KanalD التركية.

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وقالت حينها إنها أجرت بعض التعديلات على وجهها من خلال تلقي حقن البوتوكس مع الإشارة إلى أن السبب هو تراجع ثقتها بنفسها وبشكلها.

ولفتت إلى أنها قامت بعد ذلك بسحب كل محتوى الحقن مستعيدة إطلالتها الطبيعية. ويشار إلى أن النجمة التركية تحظى بإعجاب الكثير من المشاهدين العرب حيث عرفت بأدائها دور السلطانة هيام في المسلسل الشهير “حريم السلطان”.