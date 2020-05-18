أحمد زاهر يجهز طريقة مختلفة لقتل محمد رمضان بـ"البرنس" بعد فشل الأولى

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع الفنان المصري أحمد زاهر، أن يعود لصدارة المشهد مجددًا في مسلسل "البرنس" من خلال تجسيده عدة مشاهد قوية في الحلقة الرابعة والعشرين، جعلته يتصدر منصات التواصل الاجتماعي إذْ تم تدشين وسم باسمه #أحمد_زاهر وبشخصيته التي يقدمها في المسلسل فتحي وسط تفاعل كبير من جانب المتابعين.

وكان ملحوظًا أن أحمد زاهر سيكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي حيث وجّه أحد البلطجية وهو "كتكت" الذي يجسده الفنان دياب، لقتل شقيقه رضوان البرنس الذي يجسده محمد رمضان إلا أن الأول لم يستطع تنفيذ ما طلبه فتحي ليقوم رمضان بقتله ووضعه في غرفة نوم فتحي "أحمد زاهر".

وحاز مشهد أحمد زاهر الذي قام به برد فعل مزيج من الخوف والكوميديا على إعجاب المشاهدين، وكتبت مغردة تُدعى "نغم حسين" قائلًة: "أحمد زاهر شرير آه بس بيضحكني #أحمد_زاهر ريأكشنات احمد زاهر"، وكتب "عبدالله قائلًا: "الجميع يتفق .. الممثل الكبير جداً أحمد زاهر استطاع أن يستفز شريحة كبيرة جداً وهذا بيان واضح جداً لنجاحه كممثل عظيم #البرنس"، بينما قال محمد إبراهيم: "أحمد زاهر بقاله حلقتين قالب المسلسل كوميدي".

واستمرت مطاردة أحمد زاهر لشقيقه محمد رمضان "رضوان" في "البرنس، حيث سعى للعثور على ابنته "مريم" من خلال ذهابه للمكان الذي ألقاها فيه وعرض على السائقين مبلغ نصف مليون جنيه كي يأخذها لديه مجددًا ويساوم بها محمد رمضان حتى لا ينتقم منهم، بينما سمعه الفنان محمد جمعة الذي يجسد شخصية "سائق" في المسلسل والذي قام بتربية الطفلة لكنه لم يستجيب له.

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من جهته، قام أحمد زاهر بخوض تجربة جديدة لقتل محمد رمضان من خلال التسليط عليه بقتله من خلال وضع "السمْ" له في الأكل وذلك بواسطة "حمادة" الذي يجسده الفنان محمد مهران والذي يعمل معه بإيعاز من محمد رمضان دون علمه، فاستجاب له ووعده بتنفيذ ما يريد وذلك لإيهامه بأنه معه وليس مع رمضان.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان وأحمد زاهر وروجينا وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.