ياسر جلال يتعرض لوعكة صحية على الهواء.. ويؤكد: مقالب أخي رامز توترني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث الفنان المصري ياسر جلال عن عدم ظهوره في برامج شقيقه رامز جلال خلال مداخلة متلفزة مع الإعلامية لميس الححديد، كاشفًا أن ظهوره في البرامج يقتصر على المقربين منه فقط، وأكد أن عدم ظهوره مع شقيقه لأن البرامج تصيبه بتوتر حاد، لا يُصاب بها عند التمثيل.

وأوضح ياسر جلال، أن رامز لم يحاول الإيقاع به عبر أحد الوسطاء الذين يستعين بهم في برامجه، مردفًا عبر برنامج "القاهرة الآن" على فضائية "العربية-الحدث": "هو عارف إني مبحبش أظهر".

وداهمت ياسر جلال، خلال المداخلة وعكة صحية قال خلالها إنه يعاني من هبوط ويتعرض لـ"دوخة" ثم صمت عن الكلام، طالبًا أن يكون حديثه قليلًا كي لا يتأثر بشكل أكبر ويتفاقم الأمر، موضحًا أنه سيرد على الأسئلة في جمل قصيرة.

وكشف ياسر جلال، الذي ينافس في الماراثون الرمضاني الجاري بمسلسل "الفتوة"، عن متابعته لعدد من الأعمال الرمضانية موضحًا أنه يشاهد مسلسلات "البرنس" للفنان محمد رمضان و"الاختيار" للفنان أمير كرارة، و"النهاية" للفنان يوسف الشريف، واصفًا إياها بالأعمال الرائعة إضافة إلى مشاهدته مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام وأكد أنه سعيد بوجوده في دراما رمضان لهذا العام إضافة إلى مسلسل "بـ 100 وش".

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وأوضح ياسر جلال أن غالبية أعماله التي يظهر بها يرفض استخدام "لدوبلير" مرجعًا نجاح المسلسل إلى البطولة الجماعية وأنه لا يوجد فنان يعمل بمفرده أو ينجح وحده مشيرًا إلى أن أهم أسباب نجاح العمل هو حالة الحب السائدة في لوكيشن العمل.

وبأن مشاهده الرومانسية في المسلسل قال ياسر جلال: "الجمهور متعطش لهذه المشاهد ونفسه فيها وده سبب إن الدراما التركية نجحت في أوقات سابقة لأننا تركناها ترتع لأننا لم نركز في المشاهد والأعمال الرومانسية.. وأنا بطبعي رومانسي"، مشيرًا إلى أن مسلسل "الفتوة" به خط رومانسي رحب به الجمهور.

مسلسل "الفتوة" يقوم ببطولته ياسر جلال ومعه كوكبة من النجوم منهم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة وغيرهم وهو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.