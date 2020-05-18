شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي: " أبو براء " فى "الاختيار" سلط الضوء على النماذج المغيبة . والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الشاب أحمد فوزي في مسلسل "الاختيار" الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني للنجم أمير كراره، حيث جسد دور " أبو البراء " مصور الجماعة، والذي استطاع خلال مشاهده القليلة أن يؤثر في الجمهور بمشاعر متناقضة بين كره الشخصية والتعاطف معها .

وقال أحمد فوزي لليوم السابع ،شخصية أبو براء هي شخصية مختلفة تحمل الكثير من التناقض ، حيث تحول من شخص سيء من وجهة نظره ويعمل الكثير من المعاصي إلي شخص إرهابي ينضم للجماعات التكفيرية ثم شعوره بالذنب تجاه مافعله .

ودور أبو براء قام بتسليط الضوء علي نماذج كثيرة مغيبة والتي تكون فريسة سهلة للمنظمات الإرهابية حيث يصطادوا ضعاف النفوس والذين يشعرون دائما بأنهم علي معصية فيمدوا لهم إيديهم ويوهمهم بأن طريقهم هو طريق الحق ، وقد شعر الجميع بكره أبو البراء في البداية ولكن تعاطفوا معه في النهاية وهذه المشاعر المتناقضة التي وصلت للجمهور هي نجاح كبير بالنسبة لي .

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وأضاف فوزي ، لم أستطع مشاهدة مشاهدي عقب عرضها بسبب قلقي وخوفي ، ولكن إنهالت عليه المباركات والثناء علي تلك المشاهد مما جعل حاجز الخوف يختفي ، وأنا خلال تحضيري للشخصية لم أتعاطف قط معها فأنا أري أن اعترافه بالجرم الذي أرتكبه لم يشفع له أفعاله .

واسترسل العمل في مسلسل الاختيار صعب لأننا نحمل رسائل هامة علي أعناقنا ومسؤليتنا إيصالها للجمهور ، كما أن العمل مع المخرج بيتر ميمي ممتع وهاديء فبالرغم من تقديمه لمسلسل بحجم الاختيار إلا أن كواليس العمل معه كانت هادئة بعكس ماتوقعت، كما لم أتوقع كل ردود الأفعال علي مشاهدي التي لا تتخطي خمس مشاهد .

مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‪‎‬.