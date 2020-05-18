هل يفرط "مات دامون" فى تناول البيرة بالحجر المنزلي بإيرلندا؟ اعرف القصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يشرب النجم العالمي مات دامون كميات كبيرة من البيرة والمشروبات الكحولية يوميا و ذلك خلال تواجده بالحجر المنزلي الذاتي في أيرلندا مع عائلته؟ سؤال انتشر بكثافة خلال الساعات الماضية و هو ما آثارالجدل، إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفي تماما ما تردد ووصفه بالقصة المختلقة، وأشارالموقع أن السبب الحقيقي وراء انتشارهذه الشائعات فقط هو أن دامون يعزل نفسه حاليا في بلد مشهور بالـ "بيرة " ولقطة عشوائية ظهر بها دامون و هويتجول ويحمل حقيبة تسوق كبيرة ممتلئة بالأغراض وهو ما جعل التكهنات تزداد عن محتويات هذه الحقيقة لتظهر الشائعات انها ممتلئة بالمشروبات .
بدأت الشائعة بنشر موقع " Globe " أن دامون الموجود حاليا في الحجر المنزلي الذاتي بـ Dalkey ، وهي ضاحية ساحلية خلابة في دبلن بأيرلندا ، يتناول كميات كبيرة من البيرة يوميا ، فكان ديمون يعيش العزلة الذاتية مع زوجته لوسيانا وبناتهم ، حيث كان يتواجد دامون هناك لتصوير احدى الاعمال الفنية قبل بدء الحظر العالمي.
وحسب الموقع الذي تسبب في نشر الشائعة ، فأن مات دامون وعائلته لا يمكنهم استقبال الزوار تماما ، و هو ما دفعه للشعور بحالة من الملل الشديد يحاول التخلص منها بتناول هذه النوعية من المشروبات ، و أكد مصدر للموقع أن أصدقاء مات دامون يخشون من أن يخرج عن نطاق السيطرة مثل أفضل صديق له و هو نجم هوليوود بن افليك والذي خضع للعلاج بإحدى المصحات بسبب ادمانه تناول المشروبات الكحولية، وخاصة أن مات يقول أن البيرة هي طريقته المفضلة لتخفيف الملل الذي يلاحقه و خاصة انه دائما يبحث عن التجديد المستمر ".
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