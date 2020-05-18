شكرا لقرائتكم خبر عن تيام قمر: مسلسل "خيانة عهد" نقلة مهمة فى مشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان الشاب تيام مصطفى قمر عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على مسلسل "خيانة عهد" من بطولة النجمة يسرا ويعرض حاليا خلال السباق الرمضانى .

تيام قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدور الذى يقدمه خلال العمل يعتبر نقلة مهمة في مشواره الفني خاصة أنه يشارك مع نجوم كبار على رأسهم يسرا الذى تعاون معها قبل ذلك في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" مشيرا إنها فنانة كبيرة شرف لأى شخص يتعاون معها .





وأضاف أنه تحمس لشخصية "على" الذى يقدمها من خلال العمل من خلال جلسات عمل مع المخرج سامح عبدالعزيز والمؤلف أحمد عادل، ووضع خطوط للشخصية، فهم ساعدونني كثيراً بالإضافة إلى بذل كل جهدي لأخرج ما في داخلي.





وأشار أن شخصيته في المسلسل تعتبر مركبة وانطوائي لا يحب التحدث والتعامل مع الآخرين، وظللت فترة طويلة أحضر لها حتى تخرج بالشكل المطلوب .

تيام قمر يجسد دور "علي" نجل الفنانة عبير صبرى، وتلعب الفنانة يسرا دور عمته ضمن أحداث المسلسل.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف مساء، وهو من بطولة كل من: يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى،بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

من ناحية أخرى يشارك تيام قمر نجل النجم مصطفى قمر فى أحداث الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" الذى يقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد مصطفى جلسات مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل الذى يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره.





فيلم "حريم كريم" تم طرحه عام 2005 وشارك فى تقديمه النجمة ياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة، وعلا غانم وريهام عبد الغفور ومن إخراج على إدريس.

ولم يكن هذا التعاون الأول الذى يجمع بينهم فقد ظهر تيام فى فيلم والده الأخير "فين قلبى" كضيف شرف والذى شارك فى بطولته الفنانة يسرا اللوزى وشيرى عادل وإدوارد.