"كل سنة وأنت متربع على عرش الفن".. رشا مهدي تهنئ الزعيم بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة رشا مهدي على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، الموافق اليوم 17 مايو الجاري.

وكتبت رشا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر":"كل سنة وأنت الزعيم، كل سنة وأنت متربع على عرش الفن، كل سنة وأنت ساكن كل القلوب، كل سنة وأنت بترسم بسمة على كل الوشوش، كل سنة وأنت طيب وبصحة وسعادة ونجاح، كل سنة وأنت أجمل وأحلى وأقوى، كل سنة وأنت البهجة، كل سنة وأنت عادل إمام".

و يحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ80 فهو من مواليد 17 مايو 1940.

ويعرض للزعيم حاليًا مسلسل فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق

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