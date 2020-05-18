تراند اليوم : فنانة شهيرة: هالة سرحان تحرشت بي 3 أيام .. وهذه علاقة رامز جلال بكل ما حدث

بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد فنانة مصرية شهيرة والذي يحل اليوم 18 مايو ، فإننا نحكي قصة طريفة على لسانها.

و تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة آثار الحكيم التي شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة.

وكانت لآثار أزمة كبرى للفنانة آثار الحكيم مع الإعلامية هالة سرحان ، حيث اتهمتها بالهجوم عليها في 4 حلقات متتالية في برنامجها الذي كان يذاع على قناة المحور .

وقالت "آثار: هالة سرحان ظلت تتحرش بي عدة حلقات متتالية ولم تتوقف إلا بعدما اتصلت برجل الأعمال حسن راتب الذي طلب منها أن تتوقف.

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وأضافت: هالة تهاجمني لكي تحصل لنفسها على برنامج في قناة أخرى .

وألمحت إلى أن هالة كانت تهاجمها بسبب انتقادها لبرنامج مقالب "رامز قرش البحر" من تقديم رامز جلال ، و الذي رفعت آثار قضية ضده ، وضد رامز جلال.

وتابعت: هالة سرحان ظلت تتحرش بي 3 أيام متتالية ، واغتابتني ، وما قصدته هو التحرش النفسي وليس الجنسي.