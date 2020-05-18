رانيا محمود ياسين تكتشف زواج زوجها من أخرى في الحلقة الـ24 من فالنتينو

شهدت أحداث الحلقة الـ24 من المسلسل الرمضان "فالنتينو"، اكتشاف رانيا محمود ياسين زواج زوجها المتوفي الدكتور أحمد فريد ولديه طفل، وبذلك أصبحت كل أمواله من نصيب زوجته والدة الطفل، حيث طردت رانيا وحماتها من الشقة واستولتعلى كافة أمواله.
يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، دالياالبحيري، سليمان عيد، حمديالميرغني، وفاء صادق، محمدالكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد،جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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