مفاجأة الحلقة الـ24 من فالنتينو .. داليا البحيري تنصب على الزعيم عادل إمام

شهدت أحداث الحلقة الـ24 من المسلسل الرمضاني "فالنتينو" اتصال داليا البحيري (نور فالنيتنو) بطليقها (العجماوي) بعد خروجه من السجن وأخبرته أنها باقية على الود وعلاقتها بالزعيم عادل إمام (فالنتينو) علاقة مصلحة ونصب لتستولى على أمواله بعدما وقع في غرامها وأصبح ضحية

سهلة، مؤكدة له بأن نصيبه محفوظ وطالبته بمقابلتها ليري الأموال التي تحصلت عليها من (فالنتينو).





يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، دالياالبحيري، سليمان عيد، حمديالميرغني،

وفاء صادق، محمدالكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.