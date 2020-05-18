فيديو .. أحمد زاهر يستيقظ على جثة دياب في الحلقة الـ24 من البرنس

شهدت أحداث الحلقة الـ24 من المسلسل الرمضاني "البرنس"، إستيقاظ أحمد زاهر (فتحي) على جثة محمد دياب (كتكت)، والذي حرضه (فتحي) على ان يخترق منزل محمد رمضان (رضوان البرنس) لكي يقتله مقابل 5 مليون جنيه، ولكن رضوان إستطاع ان يرجعه لـ(فتحي) ميت، ويستيقظ على مشهد رؤية

(كتكت) ميت في سريرة.





وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج

عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.