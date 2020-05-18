شاهد .. إسلام رامو يزيح الستار عن أحدث أدعيته "رب دعوه"

كشف الشاعر والكاتب إسلام رامو عن أحدث أدعيته، والتي تحمل اسم "رب دعوه"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ودعاء رب دعوه من كلمات إسلام رامو، وألحان وغناء محمد الهواري، وتوزيع محمد الماجد، ومن المقرر طرح الدعاء قريبًا. ومن المقرر طرح الدعاء قريبًا. Advertisements يذكر أن الكاتب إسلام رامو كتب كلمات أغنية بعنوان مابتحنيش، وهي من ألحان خالد الآلايلي، وتوزيع محمد العشي، و غناء الفنان مصطفى خيري، والذي أدها للمرة الأولى ضمن مشروع ميوزيكانتي.

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