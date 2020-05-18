فيديو .. أحمد زاهر يعرض نصف مليون جنية مقابل العثور على مريم في الحلقة الـ24 من البرنس

شهدت أحداث الحلقة الـ24 من المسلسل الرمضاني "البرنس" ذهاب أحمد زاهر (فتحي البرنس) وأشقاءه وزوجته روجينا (المعلمة فدوة) لموقف الميكروباص الذى تركوا به (مريم) ابنة محمد رمضان (رضوان البرنس)، لمحاولة البحث عنها وعرض مبلغ مالى على من يعثر عليها، وبعد تجميع كل سائقين الموقف عرض نصف مليون جنيه لمن يعثرعليها، وأخبره السائقين بأنه جاء من قبل عدد من الأشخاص وسألوا عليها أيضا من ضمنهم والدها (رضوان البرنس) .
وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجدنفسه مسئولاعن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه.
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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