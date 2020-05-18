على طريقتها الخاصة .. إنجي أمين تهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

هنأت نجمة ذا فويس إنجي أمين، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت إنجي صورة للزعيم عادل إمام، وعلقت عليها قائلة: عيد ميلاد الفنان عادل إمام "الزعيم" فنان كبير تاريخ

طويل رمز من رموز مصر كل سنه و هو طيب و بخير و ربنا يديله الصحه.

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يذكر أن يعرض حاليًا للزعيم عادل إمام مسلسل فلانتينو، وهو من بطولة كل من دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء

عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

جدير بالذكر أن نجمة ذا فويس إنجي أمين طرحت مؤخرا كليب بعنوان بلدنا أحلى بينا، وهو من إخراج جمال أمل، والأغنية من كلمات سيد مختار، وألحان وليد الحسيني، وتوزيع حماده الحسيني، كما حقق الكليب نجاحا كبيرا منذ طرحه عبر مواقع السوشيال ميديا.