شاهد .. صورة نادرة للزعيم عادل إمام وعمرو دياب رفقة نجوم الفن

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة نادرة جدًا تجمع الزعيم عادل إمام والهضبة عمرو دياب برفقة نجوم الفن.
وظهر من خلالها الزعيم عادل إمام والهضبة عمرو دياب برفقة النجم الكبير فاروق الفيشاوي والنجم القدير السيد راضي.
يذكر أن يعرض حاليا للزعيم عادل إمام مسلسل فلانتينو، وهو من بطولة كل من دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة،هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
جدير بالذكر أن الهضبة عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم سهران، والذي ضم على 16 أغنية من بينهم: حلوة البدايات، روح، هيعيش يفتكرني، بالضحكة دي، يا روقانك، مكانك في قلبي، جميلة، كما حقق الألبوم نجاحا مذهلا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.
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