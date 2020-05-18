كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر غالية تقع في حيرة بين مراد وعبد الله .. أبرز أحداث الحلقة"24" من "ونحب تاني ليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

أبرز ما جاء في الحلقة الـ 24

_بدأت الحلقة ال 24 بما انتهت عليها الحلقة السابقة، حين سأل عبد الله_شريف منير، مراد_كريم فهمى عن سبب تواجده فى منزل زوجته، ليرد الثانى عليه بنفس السؤال، وهنا بدأ عبد الله يتذكر بعض اللحظات المشوشة لمراد عندما قابله فى چاليرى غالية_ ياسمين عبد العزيز، وكذلك فى مرسى علم، وقرر مراد أن يصارحه بالحقيقة إلا أن غالية طالبت منه ألا يفعل ذلك، ولم يتحمل عبد الله حيث وقع على الأرض.

_عندما أفاق عبد الله حاول أن يفهم من غالية ما يحدث وحقيقة ذلك الشخص الذى قابله، وحاولت غالية الكذب عليه حيث قالت إنه يربط بينهم عمل وهى قد اعتذرت عنه، وصرح عبد الله لغالية عن مقدار حبه لها وأن الحادثة قد غيرته تماماً، حيث أصبح شخصا مختلفا ويريد أن يعوضها عن كل ما حدث فى حياتها، ويطلب منها أن تسامحه وأن يبدأ صفحة جديدة.

Advertisements

_على جانب آخر تقول يسرا "تارا عماد" لصديقتها أنها تنوى الموافقة على العريس الذى تقدم لخطبتها حتى ترى رد فعل مراد، وهل سيتمسك بها أم لا، وهنا تنصحها صديقتها أن تبتعد عنه ولا تفكر فيه.

_تذهب يسرا لمراد وتحكى له عن العريس وتتفاجأ برد فعله، حيث نصحها بالموافقة إذا رأت أنه شخص مناسب، وهنا تنهار يسرا وتعترف له بحبها للمرة الثانية وأنها لا تستطيع العيش بدونه، وأن غالية غير مناسبة له وتطلب منه أن يفكر مجددا فى علاقتهم .

يذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.