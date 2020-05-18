شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: الحمد لله بكامل صحتى وتعرضت لدوار مفاجئ وانتهى فى دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم ياسر جلال لـ"الخليج 365"، إن حالته الصحية جيدة للغاية، وأنه لا صحة لشعوره بأى أعراض مرضية من أى نوع، وأن إصابته بإرهاق سبب له دوار مفاجئ خلال مداخلته التليفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدى جاء من أثر الصيام مع ارتفاع درجات حرارة الجو، بالإضافة إلى الإجهاد الشديد الذى تعرض له بسبب التصوير المستمر على مدار شهور متتالية.

وأضاف النجم ياسر جلال، أن الدوار المفاجئ انتهى تماما بعد دقائق قليلة وأثناء استمرار مداخلته التليفزيونية، حيث إن الأمر لم يتخطى الإرهاق المفاجئ، الذى انتهى فى وقتها.

يذكر أن النجم ياسر جلال تصدر مؤشرات البحث على جوجل وتريندات تويتر بعد حادث محاولة قتل حسن الجبالى، وهى الشخصية التى يجسدها ضمن أحداث مسلسله الرمضانى "الفتوة"، والذى يعرض حصرياً على قناة الحياة، ويشاركه البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم مى عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ورياض الخولى وأحمد خليل وأنعام سالوسة ومجدى فكرى، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسين المنباوى.