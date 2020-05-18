شاهد.. نسرين امين تشكو حارس الامن لفيفي عبده: “ده قلعني كل حاجة”

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 05:59 صباحاً - وقعت الفنانة المصرية نسرين امين ضحية حلقة الامس من برنامج “خلي بالك من فيفي” الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده على شاشة قناة “mbc مصر”.

بداية المقلب كانت بالاجراءات الامنية قبل دخول فيلا فيفي عبده حيث يخضع يمر الضيف عبر بوابة امنية الكترونية وكان لافتا استجابة نسرين امين لكل التعليمات حيث قامت بخلع الاقراط من اذنيها والحزام ثم الحذاء لتقول بعدها “ما فيش حاجة ثانية اقلعها” بعد اصرار رجل الامن.

وبعد تدخل فيفي عبده قالت نسرين امين شاكية رجل الامن: “ده قلعني كل حاجة بهدل الشياكة قلعني الحزام والحلق”.

“خلي بالك من فيفي” وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

