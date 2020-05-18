شاهد.. سوزان نجم الدين تكشف عن المبلغ الذي تقاضته عن حلقة “رامز مجنون رسمي”

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 05:59 صباحاً - كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن المبلغ الذي تقاضته في الحلقة التي ظهرت فيها ببرنامج ”رامز مجنون رسمي“ الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال ويعرض على قناة mbc.

كلام سوزان نجم الدين جاء أثناء ظهورها في بث مباشر على ”إنستغرام“ مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، حيث اجابت في البداية بطريقة ساخرة قائلة انها تقاضت مليون دولار مقابل ظهورها مع اروى ولما تغير البرنامج رفعت اجرها الى ميلونين دولار وعندما سألتها مهيرة ان كان المبلغ اكثر او اقل من 50 الف دولار قالت سوزان: “اكثر اللهم خمسة مواه”.

وروت سوزان كواليس ظهورها مع رامز جلال، مؤكدة أنها خُدعت بحديث إحدى المعدات التي أخبرتها بأنها مطلوبة كضيفة في برنامج تقدمه الفنانة أروى، لافتة إلى أنها كانت متواجدة وقتها في دبي.

وأشارت الفنانة السورية، إلى أنها كادت تهرب من الوقوع في المقلب حيث اعتذرت وطلبت تأجيل التصوير إلا أن فريق الإعداد تعلل بأمر تعليق الطيران، وأنه لا فرصة لها سوى التصوير في اليوم التالي وهو ما جعلها توافق.

وشددت سوزان على أنها لم تكن على علم بالمقلب إطلاقا رغم أن بعض الفنانين اعترفوا بأنهم كانوا على علم بالمقلب، مفسرة هذا بأنه ربما يكون الضيوف الذين يتم إعلامهم بالمقلب أصدقاء.