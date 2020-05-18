مي عبد العزيز تطرح أجادل الأيام

طرحت الفنانة مي عبد العزيز، أغنية جديدة بعنوان "أجادل الأيام" عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب". وجاءت الكلمات: أجادل الايام باسمك خالقي .. وابيت دوما عند بابك اطرقُ .. وتهجت الأشياءُ منك جمالها .. فوقفت عند جميل صنعقك اطرقُ .. كم أغلق الناسُ في وجههي بيوتهم ". كم ضافت الدنيا .. وإن ضاق الفضا .. فسألت ربي انا بابك يغلقُ .. اطلقت روحي .. في هواك تحلقُ .. يا رب .. يا رب .. يا رب". Advertisements قد يهمك أيضا: مدين يطرح دعاء «يارب أنا ضيف» عبر اليوتيوب "هنغني كمان وكمان" لـ إليسا تحقق 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

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