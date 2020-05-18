شكرا لقرائتكم خبر عن توم هاردى وجوش ترانك يعملان على مسلسل قصير عن الـ CIA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون كل من المخرج جوش ترانك، والممثل العالمى توم هاردى فى مسلسل قصير جيدد، سيدور حول المخابرات الأمريكية، CIA، وذلك بعد عملهما معا على فيلم Capone، الذى لم يحصل على تقييمات جيدة، بالرغم من توقع الكثير من النقاد لـ نجاحه بـ شكل كبير، وصرح ترانك لـ موقع "collider"، "أعمل على هذه السلسلة المحدودة التي ينتجها توم هاردي والتي يشارك فيها وهو متحمس جدًا لها، وأنا متحمس بشأنها، وهي قصة تمتد لعقود، من نهاية الحرب العالمية مباشرة، وفيما يتعلق بتشكيل وكالة المخابرات المركزية، ولكن من وجهة نظر لم يتم رؤيتها بالفعل في فيلم أو في التلفزيون من قبل، وهي مذكورة في الكتب. يتعامل كثيرًا مع كاسترو وكوبا، والرأسمالية مقابل الشيوعية".

وكان قد حصل فيلم الممثل العالمى الإنجليزى توم هاردى الجديد Capone، على تقييمات ضعيفة جدا، التى وصلت إلى 39% على موقع Rotten Tomatoes، من قبل 60 ناقد، كما حصل على تقييم 55 على موقع imdb، وذلك بعد طرحه على منصات المشاهدة بـ مقابل مادى، منذ أقل من 24 ساعة، حيث طرح 12 مايو الجارى، على أن يبقى لمدة 48 ساعة فقط، العمل كان من المقرر أن يطرح تحت اسم Fonzo، لكن تم تغيير اسمه دون الكشف عن أسباب لذلك.

يركز الفيلم على السنوات الأخيرة لـ " Al Capone" ، عندما عانت الشخصية من الخرف، ووفقاً لملاحظات الإنتاج إن القصة تحتوى على بعض المشاهد التى يظهر فيها أن ماضيه أصبح حاضراً فى الذكريات لأصوله العنيفة والوحشية.

ركزت الإصدارات السابقة من " Al Capone" على زمن العصابات التى تعد "العدو رقم واحد" أثناء الحظر الأمريكى، وجنبا إلى هاردى يشارك كل من ليندا كارديليني، نويل فيشر، كايل ماكلاكلان، مات ديلون، كاثرين ناردوتشي، جاك لودن، السبينزا، تيلدا ديل تورو، واين بير، فى بطولة العمل.