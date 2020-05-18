شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثانى لـ Two Sentence Horror Stories فى خريف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة CW عن تجديدها مسلسل الرعب والدراما من مسلسل Two Sentence Horror Stories، للموسم الثانى على أن يعود فى خريف 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، على أن يتعرض الحلقات الجديدة فى الأربعاء من كل أسبوع عند طرحها، ويقوم ببطولة سلسلة الرعب نيكول كانج، وجيم باراك، وأليس شانون، وجريتا كويزبي، وواي تشينج هو، وكيت جينينجز.

وتدور سلسلة الرعب Two Sentence Horror Stories، حول مجموعة من المخاوف المشتركة للبشرية وكيف تظهر في العصر الحديث باستمرار، والتى على الرغم من جميع التطورات التكنولوجية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

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كما أعلنت شبكة CW عن تجديد مسلسل السحر والشعوذة Charmed لموسم ثالث، على أن يعرض في الموسم التليفزيونى 2020 – 2021، ويقوم ببطولة Charmed كل من ميلوني دياز وسارة جيفري ومادلين مانتوك وسيرداريوس بلاين وإيلين تاماكي ونيك هارجروف وروبرت إيفانز، وغيرهم.

وتدور السلسلة حول ثلاث شقيقات (دياز وجيفري ومانتوك)، يكتشفن أنهن ساحرات في أعقاب مقتل والدتهن، ومن ثم يجب أن يقف هذا الثلاثي القوي معًا لتسخير "قوة الثلاثة"، وحماية البشرية من الشياطين التى تجوب الأرض، وفى الموسم الثاني يقوم الثلاثى بالحكم والتفكير، ومن ثم التقرير إذا كانوا مستعدين لتحمل المسئولية أو لا.

وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثانى من مسلسل Charmed ، إلى 0.18 في التصنيف الديموجرافي للفئة العمرية من 18 إلى 49، بما يعنى 673000 مشاهد، وبالمقارنة مع الموسم الأول انخفض هذا بنسبة 32٪ و21٪ على التوالى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".