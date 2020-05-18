شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف خططت ريهام حجاج مع خالد النبوى للإيقاع بمحمود حميدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، اقتراح الضابط "عصام" حسن عبد الله، على "ياسين" خالد النبوى، أن يتم الإيقاع بـ"سليم" محمود حميدة، عن طريق "دنيا" ريهام حجاج، لكن "ياسين" يرفض خوفا على "دنيا" لكنها توافق فى النهاية وتتصل به وتخبره أن "ياسين" يخطط للإيقاع به وستخبره بالتفاصيل، تذهب إليه فى أحد المطاعم لكنه يكتشفها ويتركها ويمشى.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.

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‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎