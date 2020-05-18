شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل Good Girls يقررون تقديم موسم رابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت شبكة NBC مسلسل Good Girls، لـ موسم رابع وذلك بعد نجاح الثالث، الذى عرض بداية من 16 فبراير الماضى، وانتهى عرضه فى 3 مايو الجارى، وحصل على تقييمات جيدة تراوحت بين 7.1 إلى 8.5 على موقع IMDB، ولم تعلن الشبكة عن موعد مبدئى لـ طرح الموسم الرابع بعد، وكان قد بلغ متوسط مشاهدات الموسم الثالث 0.42، في الفئة العمرية بين 18 و 49 عام، بـ مجموع 1.84 مليون مشاهد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

وكانت قد أعلنت شبكة NBC عن انضمام الممثلة شارلين يى إلى الموسم الثالث من مسلسل Good Girls، وتلعب "يى"، ضمن أحداث العمل دور "Lucy وهى فنانة ذات مهارات اجتماعية معتدلة، ويتعامل معها ثلاثة أشخاص لمساعدتهم في مشروعهم الإجرامى.

المسلسل من بطولة كريستينا هندريكس ، وريتا ، وماي ويتمان، وماثيو ليلارد، ورينو ويلسون، وماني مونتانا، وليديا جيويت، وإزي ستانانارد.

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ويركز المسلسل التلفزيوني على ثلاث أمهات من الضواحي يكافحن من أجل الحصول على شيء ما، وبعد سلسلة من النكسات، يستطيعون العمل في سوبر ماركت Fine & Frugal المحلي، لكن تجد هؤلاء "الفتيات الصغيرات" أنفسهن بمجموعة من الخيارات السيئة، وفي الموسم الثاني، يتعين على هؤلاء النساء التعامل مع تداعيات الجريمة التي تحيط بهن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

كانت شبكة NBC قد أعلنت عن تجديد مسلسل Good Girls لموسم ثالث، وكان قد تم بث النصف الأول من حلقات الموسم الثاني يوم الأحد 14 أبريل الماضى، ومن ثم عرضت باقى حلقات الموسم الثانى في 21 أبريل لينتهى عرض العمل يوم 26 مايو الماضى.

وكانت قد أعلنت شبكة NBC، عن ظهور الممثل أنتونى مايكل هول، كـ ضيف شرف فى أحدى حلقات الموسم السابع من مسلسل The Blacklist، حيث سيلعب Hall دور شقيق Donald Ressler، وسيظهر في حلقة من ضمن حلقات الموسم السابع للعمل، العمل سيتكون من 19 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، وقد ركزت سلسلة NBC على الأسرة كموضوع لهذا الموسم.

كشف المنتج John Eisendrath ما يلي حول الموسم في مقابلة سابقة مع ET: "ليز عالقة بين الوالدين، وهي قصة وثيقة الصلة يمكن لمشاهدينا فهمها لأنها تحدث في حياة الجميع، وذلك بسبب تنقل الطفل الكبير بين الوالدين في حياته، ستموت كاتارينا ما لم تحصل على الحقيقة التي تبحث عنها من ردينجتون ويفضل ردينجتون الموت على التخلي عن هذه الحقيقة، الرهانات لا يمكن أن تكون أعلى وليز عالقة في المنتصف "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv Series Finale".