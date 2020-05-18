سكر تكتشف خيانة عمر في الحلقة 24 من ب100 وش

عقب مراقبة حمادة ( إسلام إبراهيم ) لباسم ( لؤي عمران ) اكتشاف خيانته لزوجته شيرين ( سارة التونسي ) يقرر حمادة اختراق هاتف شيرين عن طريق إرسال الصور والفيديوهات الخاصة بزوجها مع عشيقته. تطلب شيرين الطلاق وتقرر إيقاف التوكيل مما يتسبب في مشاجرة عنيفة بين الزوجين، فتلجأ شيرين لعمر ( آسر ياسين ) لطلب المساعدة منه. مما يتسبب في مشاجرة عنيفة بين الزوجين، فتلجأ شيرين لعمر ( آسر ياسين ) لطلب المساعدة منه. Advertisements يستمع حمادة للمحادثة بينهم ويخبر سكر ( نيللي كريم ) بالأمر مما يجعلها تستشيط غضبًا وتقرر الانتقام منه عن طريق مقابلة باسم وإخباره بأن عمر يخونها وتطلب منه المساعدة في الانتقام منه. غضبًا وتقرر الانتقام منه عن طريق مقابلة باسم وإخباره بأن عمر يخونها وتطلب منه المساعدة في الانتقام منه. يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم وغيرهم من نجوم الفن المصري، المسلسل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكري.

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