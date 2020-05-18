أبو هشيمة يشعل السوشال ميديا بساعة سعرها آلاف الدولارات

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة أظهرت من خلالها لحظة رومانسية مع زوجها رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة والذي تقضي معه اجازة الزاوج حاليا بمحافظة الاسكندرية .

وظهر بالصورة التي نشرتها ياسمين صبري يدها وهي تمسك بيد زوجها داخل أحد السيارات، لتنهال عليها الكثير من التعليقات التي كانت أغلبها تتمني لها حياة سعيدة وهنية بعيدة عن أي أزامات .وظهرت الساعة التي يرتديها أبو هشيمة وسعرها 79 ألف دولار إلى جانب الشبكة التي اشراها لياسمين والتي زينت معصمها.

وانتشر لأحمد أبو هشيمة وياسمين صبري خلال الأيام الماضية أيضا مجموعة من الصور لهم علي كورنيش محافظة الأسكندرية حيث كانا يقوما بجوله قبل الإفطار وفضلا أن يتخلا عن سيارتهم وأن يتجولوا علي قدميهم وقابلاهم الكثيرين من محبيه الذين التقطوا معهم الكثير من الصور التذكارية .

يشار إلي أن الفنانة ياسمين صبري تخوض الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل فرصة تانية الذي يقوم ببطولته أيتن عامر وأشرف زكي وأحمد مجدي وهبة مجدي ومحمود البزاوي ومحمد دياب وإدوارد وهبه عبدالغني ومحمد أبو داود ونهال عنبر، وغيرهم الكثيرين من النجوم الشباب، ومن إخراج مرقس عادل، وقد أستطاعات ياسمين من خلال هذا العمل أن تحقق نجاحا ملحوظا وأشاد بها الكثيرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

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