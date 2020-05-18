شاهدوا دوبلير محمد علاء في مشهد الضرب.. نسخة منه !

شارك الفنان محمد علاء جمهوره ومحبيه عبر حسابهم الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهر من خلالها داخل كواليس مسلسله الجديد البرنس الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما.

وكشف علاء من خلال هذه الصورة عن الدوبلير الخاص به الذي نفذ مشاهد الحركة بمسلسل البرنس، والتقطت هذه الصورة بعد إذاعة الحلقة الشهير التي بدأ فيها محمد رمضان الانتقام من أشقائه وقام بضربهم في الشارع .

يشار إلي أن محمد علاء أستطاع خلال الموسم الرمضاني الجاري أن يحقق نجاحا كبيرا من خلال دوره في مسلسل البرنس وأشاد به الكثيرين الذين أكدوا أنه قدم شكل جديدا لأدوار الشر في الدراما المصرية.

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مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان واحمد زاهر وروجينا وإدوارد وسلوي عثمان وأحمد داش ورحاب الجمل وأحمد فهيم وريم سامي عبدالعزيز مخيون وأحلان الجريتلي ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وقد حقق أبطال العمل نجاحات كبري خلال الأيام الماضية وحظي المسلسل بنسبة مشاهدة كبيرة بسبب أحداثه الدرامية المميزة التي نالت إعجاب الجميع .