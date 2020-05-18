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شاركت هالة مقبل حفيدة الزعيم عادل امام اصدقائها ومتابعيها عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديو بمجموعة من الصور التي طهرت من خلالها مع جدها الفنان عادل امام وذلك لتهنئته بعيد ميلاده ال ٨٠.
وعلقت هالة علي الصور وقالت "إلى أعظم جد في العالم.. إلى الرجل الذي لا يفشل في رسم الضحكة على وجوه الجميع.. أتمنى فقط أن أصبح مثلك في يوم من الأيام، أنت قدوتي".
وتابعت هالة في رسالتها لجدها "شكرا لأنك دائما تلهمني في كل خطوة أخطوها.. أنت ملك عائلتنا، أحبك كثيرا، كل سنة وأنت طيب يا بطلي"، وتفاعل معها الكثيرين من اصدقائها وزملائها الذين حرصوا علي تهنئة الزعيم بعيد ميلاده.
يشار الي ان الفنان عادل امام يخوض الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل فلانتينو الذي يشارك في بطولته مجموعه كبيره من نجوم الدراما المصريه ومن بينهم دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين ومحمد كيلاني وهدي المفتي ومن تاليف ايمن بهجت قمر واخراج رامي امام وتدور احداثه حول صاحب احد المدارس الدوليه الذي يمر بالعديد من المواقف الكوميدية الاجتماعيه مع اسرته.
كانت هذه تفاصيل خبر حفيدة عادل امام تخطف الأنظار بجمالها وتهنئه بعيد ميلاده: كل سنه وانت طيب يا بطلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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