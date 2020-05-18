فريدة سيف النصر تلوم الفنان أحمد فهمي.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر اللوم للفنان أحمد فهمي، بعدما وجه اعتذارا لمنتقدي مسلسله الجديد “رجالة البيت” على مستوى العمل، بعدما تعرض للكثير من الانتقادات، حيث وصفوه بالمسلسل التافه والسخيف.

فريدة قالت في رسالتها لأحمد فهمي، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: ” Ahmad Fahmy زعلانه منك لازم تدافع عن تعبك يعني شوية كلام مالوش لازمه يحبطك اشمعني بيقبلوا أفلام بره المستذئب وانتم عاملين حاجه لايت”.

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وأضافت: “يا عمي كفايه الأطفال اللي بيعشقوكم وانت بالذات عشق ل لارا حفيدتي اربع سنين واتفرج لما العيال يلموا بعض في ميعادكم ايه اعتبره حاجه نظيفه للاطفال ولا حرام يتعمل لهم حاجه والله تعبتوا وزي الفل كل حاجه عايزينها قتل وخطف وكلكعه طيب يسيبوا لنا حاجه حلوه بسمه مش لازم كركعه اصلا هموم الناس خللت الضحك صعب فا حتي اللي بيرسم بسمه حلوه نقول له شكرا”.

واختتمت كلامها، بقولها: “برافو احمد واكرم وكل اللي عملوا كوميدي او لايت كوميدي في ظروف كلنا نفسياتنا تعبانه هشام والكرو بتاعه وخاطر والكرو بتاعه كلكم فل الفل قسما بالله من حب الناس فيكم عالاقل بنبتسم لما نشوفكم.. مبروك علي المسلسل سيبك من المعقدين النكديين”.

وكان أحمد فهمي قد اعتذر لمنتقديه على مستوى مسلسل “رجالة البيت”، ووعدهم بأن العمل القادم سيكون أقوى، حيث كتب: “أسف إني خذلتكم وبوعدكم اللي جاي أحلى إن شاء الله”.