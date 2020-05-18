عرض «سواح» فى 50 دولة على NETFLIX

الإثنين 18 مايو 2020

بدأت NETFLIX فى عرض فيلم «سواح» بطولة كريم قاسم على منصتها أمس الأول، وقال كريم قاسم فى تصريحات له: عرض فيلم «سواح» على Netflix يجعله يصل لأكثر من 50 دولة بلغات مختلفة، وجمهور متنوع، وذلك دائما ما يتمناه أى ممثل عند السعى للمشاركة فى فيلم عالمى مثل «سواح» وأعتقد أنه سينال إعجاب الجمهور العربى والدولى بشكل كبير، وخاصة بسبب رواج المنصات الإلكترونية الآن مع الظروف التى يمر بها العالم أصبحت هى مصدر الترفية لمحبى الأفلام والمسلسلات.



ويعرض فيلم «سواح» على NETFLIX فى دول الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية ولوكسمبرج وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وسويسرا.

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فيلم سواح شارك فى أكثر من من 36 مهرجانا حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن، كما بدأ عرضه على أكثر من منصة إلكترونية فى لوكسمبرج وبلجيكا، والفيلم من بطولة كريم قاسم وإخراج المصرى اللكسمبورجى أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندى دنيس فوون.

ويتتبع فيلم «سواح» قصة الشاب سمير الذى يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة فى مسابقة عالمية للدى جى ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به فى الطريق ويحتجز كلاجئ فى لوكسمبورج، وهناك يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه فى 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.ويعتبر «سواح» هو الفيلم الثالث لـ«كريم قاسم» الذى يعرض على NETFLIX حيث يعرض له أيضاً فيلم «ليل خارجى» الذى احتل المراكز العشرة الأولى فى مشاهدات مصر منذ انطلاقه على NETFLIX كما عرض له الفيلم العالمى The First Line. ويعرض لـ«كريم» حاليا أيضا مسلسل «لما كنا صغيرين فى رمضان» على قنوات الحياة وdmc والتليفزيون المصرى، كما ينتظر عرض الفصل الثانى من مسلسل «مملكة إبليس» الذى سيعرض على منصة شاهد.