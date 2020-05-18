مخرج «الاختيار»: الحلقة الأخيرة ستشهد وجود أبطال حقيقيين

الإثنين 18 مايو 2020

قال المخرج بيتر ميمي، إن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل «الاختيار»، الذي يجسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، ستشهد وجود أبطال حقيقيين.



وكتب ميمي، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «‏الحلقة ٣٠ من مسلسل ‎الاختيار هيكون فيها أبطال حقيقيين، ومنهم الناس اللي في الصور، النقيب نصر والمجند مايكل والمجند عمر أبطال الفرافرة.. والبطل خالد على موسى من ملحمة البرث».

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مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن انتاج شركة سينرجي تامر مرسي.