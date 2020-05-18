هنادي مهنا: خسيت وهنزل كمان 30 كيلو وهتشوفوا مفاجئة وأصعب مشهد في الفتوة

الإثنين 18 مايو 2020

قالت الفنانة هنادي مهنا عن مشاركتها في عملين في الموسم الرمضاني الحالي هما " الفتوة " و" خيانة عهد " أنها كانت خائفة جداً وبشكل كبير لكنها قالت " كنت خايفة بس الفنان لازم يتعب ويعمل كده ويبذل مجهود وان تكثف من أعمالها لاكتساب الخبرة خاصة في أوقات الطاقة " وعزت في لقاء " عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي أسباب ظهورها " نحيفة " كثيرا" مقارنة بأدوارها في العملين بالاضافة إلى إتباعها حمية غذائية بغية تخفيض وزنها مشيرة إلى أن هدفها القادم هو النزول 30 كيلو جرام .



وقالت أنها حصرت في العملين على عدم وضع المكياج لانها تحب أن تكون طبيعية في مشاهدها مشيرة أنها تتعجب من بعض الفنانات الاتي يقمن بوضع المكياج في مشاهد الجنازة أو لدى إستيقاظهن من النوم في أعمالهن الدرامية وانا مابحبش المكياج لاني بحس أن فيه حاجه غلط .

وحول دورها في مسلسل الفتوة قالت " طبيعة دوري خلتني أخاف جداً وكنت حريصة في أدائي أن تكون طريقة كلامي متماشية مع الدور وكنت بخاف تبان طريقتي غربية شوية او مودرن وده يتنافى مع شخصية المسلسل مشيرة انها لم تكن تتخيل أن ترى نفسها في هذا الدور والفضل في ذلك يعود للمخرج والمؤلف وماعرفش إزاي إختاروني فيه ؟ وانا لو مكانهم مكنتش إخترت نفسي فيه بالاضافة إلى خوفي من العمل مع فنانين كبار ".

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وحول مشاركتها لخطيبها الفنان أحمد خالد صالح في اول عمل درامي وبالاخص المشاهد الرومانسية قالت " دي حاجة صعبة جداً خاصة لو كان في مشاعر طبيعية وانا بتكسف جداً " كاشفة أن اصعب المشاهد التي واجهتها هي مصارحة خطيبها الفنان أحمد خالد صالح لها في العمل الدرامي بحبه لها " كنت مكسوفة ومكنتش عارفة اعمل إيه وكانت أول مرة اروح اللوكيشن فقالولي إعملي زي ماقلك في الحقيقة ؟ " لكن مهنا قالت " الشغل مع أحمد عظيم و احسيت ,انا بشتغل معاه كانه فنان من 20-30 سنة والشغل معاه ممتع بكمية خبراته وإستفدت منه كتير وعنده نضج درامي كبير لانه شاطر أوي وأدائه " حاجة تخض " وقالت أنها لم تلتقي يوماص بالفنان الراحل خالد صالح " .

وحول والدها الفنان هاني مهنا ودوره في مساندتها قالت " بابا اكتر واحد هو وماما بيتابعوا المسلسلات وكاتب في ورقة مواعيد الاعمال الدرامية على سي بي سي وغيرها ومش بحيكلوا على اي تفاصيل لانه متابع جداً "مشيرة ان والدها يساندها كثيراً وينصحها ويقيم أدائها بالحلو والوحش بلا تحيز وده بيفرحني جداً ".

وحول أدائها في مسلسل " خيانة عهد " قالت " أنا بعرف الفنانة يسرا من زمان لكن الشغل معاها حاجة تانية خالص واي حد في حياته يسرا سواء صديق او معرفة أو شغل هو إنسان محظوظ أنا مشافتش طيبة زي كده في حياتي وطول الوقت بتصنحني وكنت بسألها دائماً وكان حلمي أشتغل معاها من زمان بتعملنا بهجة وطاقة زي الشمس في لوكيشن العمل " .

وكشفت أن اصعب مشاهدها في " خيانة عهد " هو مشهد زيارة "هشام " في المقابر بعد اسبوع من وفاته برفقة يسرا والمشهد الذي تحدثت فيه عن هشام " .