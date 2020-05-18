ناعومي كامبل تتخلى عن الأناقة وترتدى ملابس الحماية من كورونا فى المطار

الإثنين 18 مايو 2020

نشر موقع جاست جيرد صورة لـ ناعومي كامبل، أثناء وجودها على متن طائرة لسفرها من لوس أنجلوس إلى نيويورك، حيث ارتدت ناعومي ملابس الوقاية من فيروس كورونا وكمامة ونظارة بلاستيكية وغطاء للرأس والجسد.

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وكانت ناعومى كامبل كشفت عن روتينها اليومى الصحى من الفيتامينات، لبناء نظام المناعة فى ظل التباعد المجتمعى للحد من انتشار فيروس كورونا والذى يحتوى على ما يقرب من 30 مكملًا غذائيا، حيث شاركت مقطع فيديو على قناتها الشخصية علىYouTube مع معجبيها حول روتينها الطبيعى.

وقالت كامبل فى مقطع الفيديو إنها تعتمد على مواد طبيعية لتقوية جهازها المناعى خلال فترة وجودها فى المنزل فى نيويورك، مشيرة إلى أنها تبدأ يومها بشراب Immune Booster المصنوع من أكثر من 10 مكونات بما فى ذلك حليب اللوز، ومسحوق الكاكاو، ومسحوق الكولاجين، ومسحوق الخرشوف (المصمم لتخفيف الانتفاخ)، ومسحوق المورينجا، والرمان ومسحوق البروتين الأخضر، ثم تضيف مسحوق الباوباب وفيتامين ج والرمان قبل إضافة اللمسات النهائية للموز والجليد.

وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة إلى أن هذا المشروب يعد وجبة غذائية متكاملة، مهمة أكثر من أى وقت مضى حيث أنها تعزز جهاز المناعة فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يمر بها العالم.