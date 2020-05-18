أمير كرارة لـ عادل إمام: كل سنة وأنت طيب يا زعيم وربنا يبارك فى عمرك

الإثنين 18 مايو 2020

هنأ النجم أمير كرارة، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 80، بصورة تجمعهما، نشرها النجم أمير كرارة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلق عليها: "كل سنة وانت طيب يا زعيم وربنا يبارك فى عمرك"، وقد هنأ الزعيم عادل إمام، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات المصريين والعرب، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ليؤكدوا أن احتفال الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 80 ، يوما مختلفا.

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أمير كرارة وعادل إمام

ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم، الأحد، بعيد ميلاده الـ "80" بعد رحلة فنية حافلة بالأعمال التى أصبحت راسخة فى أذهان المشاهدين المصريين والعرب؛ واستحق من خلالها أن يتربع على عرش الكوميديا والفن فى مصر والعالم العربى، ارتبطت أعماله دائما بإثارة الجدل، ورغم هذا لا يختلف على موهبته اثنان، واجتهاده للوصول إلى القمة، فقد استمر فى تقديم أدوار الكومبارس لأعوام، ولم يغضب لأنه يعلم أن لكل مجتهد نصيب، حتى أصبح الزعيم عادل إمام