- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة لـ عادل إمام: كل سنة وأنت طيب يا زعيم وربنا يبارك فى عمرك والان مع التفاصيل
الإثنين 18 مايو 2020
هنأ النجم أمير كرارة، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 80، بصورة تجمعهما، نشرها النجم أمير كرارة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلق عليها: "كل سنة وانت طيب يا زعيم وربنا يبارك فى عمرك"، وقد هنأ الزعيم عادل إمام، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات المصريين والعرب، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ليؤكدوا أن احتفال الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 80 ، يوما مختلفا.
أمير كرارة وعادل إمام
ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم، الأحد، بعيد ميلاده الـ "80" بعد رحلة فنية حافلة بالأعمال التى أصبحت راسخة فى أذهان المشاهدين المصريين والعرب؛ واستحق من خلالها أن يتربع على عرش الكوميديا والفن فى مصر والعالم العربى، ارتبطت أعماله دائما بإثارة الجدل، ورغم هذا لا يختلف على موهبته اثنان، واجتهاده للوصول إلى القمة، فقد استمر فى تقديم أدوار الكومبارس لأعوام، ولم يغضب لأنه يعلم أن لكل مجتهد نصيب، حتى أصبح الزعيم عادل إمام
كانت هذه تفاصيل خبر أمير كرارة لـ عادل إمام: كل سنة وأنت طيب يا زعيم وربنا يبارك فى عمرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.