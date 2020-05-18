شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين: أنا فى لندن منذ شهرين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان ظافر العابدين على مسلسله " "the Eddعلى منصة،Netflix قائلاً: "مشروع مختلف من الأف إلى للياء، فهو مبنى على فرقة "للجاز" ثم تتفرع الأحداث، وتركيبة المسلسل مهمة جداً ومختلفة وتشمل أسماء كبيرة لها شهرة عالمية والمخرج حاصل على جائزة أوسكار، وأول تجربة تليفزيونية له، وكنت حريصا على التواجد فى العمل عندما أتيحت لى الفرصة".

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، حول كواليس قبوله للدور: "دور مختلف وجذاب لأى ممثل بلا تردد وافقت على المشاركة"، مشيراً إلى أن معايير اختياره للأعمال تعتمد سواء أكانت عربية أو أجنبية على تحقيق إضافة حقيقية له، فالأهم ليس العدد ولكن قيمة العمل، ويهمنى التواجد عربياً فى مصر بالذات".

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وكشف العابدين: "أنا الآن موجود في لندن مع الأسرة قرابة الشهرين منذ توقف تصوير الجزء الثاني من "عروس بيروت" بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه قضى شهرين كاملين في حظر كلي في لندن، والآن تم تخفيف الحظر ويتمنى تسير الأمور للأفضل.

وأشار إلى أن أول طائرة سيستقلها عند فتح المطارات ستكون لبيروت وتركيا لاستكمال مسلسل "عروس بيروت" في الجزء الثاني، مضيفا "المسلسل لم يتكمل تصوير جزئه الثاني، ونتمنى أن ننتهي من التصوير قبل موعد عرضه المفترض أن يكون في سبتمبر، ونتمنى أن نستكمل التصوير قبل الموعد، ونحن الآن في منتصف الطريق في الجزء الثاني، وسيكون مختلفا عن الأول" .

وكشف العابدين عن أفضل مسلسلات الدراما المصرية التي يشاهدها قائلاً: "بحاول أتابع وشاهدت مسلسلات لبنانية وتونسية ومصرية والأفضل في مصر بالنسبة لي مسلسل "الاختيار" و"بـ100 وش"، مشيداً بدور آسر ياسين قائلاً "المجموعة رائعة"، كما أشاد بتطور الدراما المصرية في كل موسم عن السابق.