شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة 24.. إطلاق نار فى فيلا ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم، ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، بخسارة "ياسين" خالد النبوى آخر كروته للإيقاع بـ" سليم" محمود حميدة، بعد اكتشاف خديعة مدام رانيا التى أوهمته أن لديه بنت منها، ويعترف "ياسين" بخسارته أمام "سليم"، لكن "دنيا" ريهام حجاج تحاول أن تحفزه من جديد.





تذهب "دنيا" ريهام حجاج بصحبة "ياسين" خالد النبوى، إلى "يحيى" محمود حجازى، المحبوس احتياطيا فى قضية مخدرات، ليعيد أمام "ياسين" اعترافه بوقوف "سليم" محمود حميدة وراء كل الجرائم، لكن "يحيى" يغير أقواله ويؤكد أنه لم يقل ذلك، ويشكك "دنيا" فى نفسها.

يقترح الضابط "عصام" حسن عبد الله، على "ياسين" خالد النبوى، أن يتم الإيقاع بـ"سليم" محمود حميدة، عن طريق "دنيا" ريهام حجاج، لكن "ياسين" يرفض خوفا على "دنيا" لكنها توافق فى النهاية وتتصل به وتخبره أن "ياسين" يخطط للإيقاع به وستخبره بالتفاصيل، تذهب إليه فى أحد المطاعم لكنه يكتشفها ويتركها ويمشى.

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تخطط منة فضالى طليقة "ياسين" خالد النبوى للتخلص من "دنيا" ريهام حجاج بعد معرفتها بقصة حبهما، وبعد ذلك ينتقل المشهد إلى ذهاب "سليم" إلى فيلا دنيا ممسكا مسدسه وعلى وجهه علامات الغضل، تغلق على نفسها باب المطبخ، تتصل بـ"ياسين" خالد النبوى، فيأتى لها مسرعا، وعندما يصل إلى باب الفيلا ليسمع صوت إطلاق نار لتنتهى الحلقة ، فهل قتل "سليم" دنيا، أم ذهب ليحميها من طليقة ياسين، هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.

‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎