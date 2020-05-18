إبراهيم عبدالرازق.. الشرير الذي مات على خشبة المسرح.. صور نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بنيانه الجسماني وملامحه الحادة رشحاه ليكون ملك من ملوك الشر في السينما المصرية؛ فجسد شخصية الشرير وأجاد فيها ونال شهرة كبيرة.

الفنان الراحل إبراهيم عبدالرازق الذي شارك في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية على مدى عمره القصير.

الفنان الراحل ولد في شربين بمحافظة الدقهلية في يوم 18 مايو عام 1942 ، حصل على الثانوية العامة ولم يستمر فى الدراسة وجاء إلى القاهرة بعد أن مثل فى فرقة شربين المسرحية، ثم فرقة المنصورة.

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إبراهيم عبدالرازق شارك في بطولة عدة مسرحيات أهمها: أدهم الشرقاوى ، مأساة جميلة، ولا العفاريت الزرق، العرضحالجى، الملك معروف كما أخرج مسرحيات للمدراس الثانوية والمعاهد العليا ومراكز الشباب وحصل على عدة كؤوس تميز فى عدة أعمال تلفزيونية، منها :الزوبعة، غالية .

جسد في السينما دور الشرير لتركيبته الجسمانية، وقدم هذه الأدوار بكفاءة ومن هذه الأفلام المطارد، عنتر شايل سيفه، البعض يذهب للمأذون مرتين.

وفي يوم 29 يناير عام 1988 صدم الجمهور بوفاة الفنان إبراهيم عبدالرازق على خشبة المسرح أثناء مشاركته في مسرحية كعبلون مع النجم سعيد صالح.