محمد رمضان يقتل دياب ويصدم فتحي بجثته في «البرنس».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة 24 من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، بمشهد محاولة “كتكت” محمد دياب، قتل “رضوان البرنس” محمد رمضان، بعد محاولة خنقه من الخلف داخل منزله بتحريض من إخوته “فتحى” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء مقابل 5 ملايين جنيه، ولكن “رضوان استطاع أن يفلت منه وتبادلا الضرب.

المشهد انتقل بعد ذلك الى انتظار “ياسر” خبر “رضوان” من “كتكت”، ولكنه انتظر للصباح ولم يعرف شيء، واستكمل المشهد باستيقاظ “فتحى” في سريره ولكنه استيقظ على جثة “كتكت” بجواره، بعدما قتله “رضوان”، وتلقى “فتحى” بنفس الوقت اتصال من “ياسر” يخبره بأنه لا يعرف شيئ عن “كتكت” ولكن “فتحى” أخبره بكل ما حدث.

وانتقل المشهد الذي تجمع “فتحى”، و “ياسر”، و”عبد المحسن” ادوارد، و “عبير” رحاب الجمل، وزوجها “رأفت” أحمد فهيم، و”فدوى” روجينا، التي حاولت أن توضح لهم بأن واجب عليهم إيجاد “مريم” ابنة “رضوان، لأنه الأمان الوحيد لهم، بعدما تأكدوا بأنه لا يريد قتل “فتحى” وققام بوضع جثة “كتكت” فقط بجواره أثناء نومه.

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وتدور أحداث العمل حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.

ويشارك في بطولة مسلسل “البرنس”، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرج، يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.