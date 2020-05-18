إيلي جولدينج تزين غلاف مجلة عالمية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تصدرت المطربة الشابة، والنجمة البريطانية إيلي جولديج، غلاف مجلة GLAMOUR بعددها الجديد المقرر صدوره لشهر مايو الجاري.

وكانت جريدة الديلي ميل قد نشرت لقطات من جلسة تصوير أجرتها إيلي للعدد، ظهرت بها بمجموعة من الإطلالات الملونة من تصميمات ماركة أزياء Miu Miu.

وفي حوارها مع المجلة أعلنت النجمة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، عن قرب عودتها للغناء من جديد بطرح البومها الجديد قبل نهاية عام 2020 الجاري.

Advertisements

وقالت النجمة الشهيرة إن عدد من أغاني الألبوم ستكون مهداة للفرق الطبية التي تكافح حاليا فيروس كورونا المستجد ببريطانيا والعالم.

والجدير بالذكر أن إيلينا “إيلي” جين جولدنج، هي مغنية، وكاتبة أغاني إنجليزية. بدأت مسيرتها الفنية عندما تعرفت علي منتجي الأسطوانات ستارسميث وفرانكموسيك، ولاحقاً تم اكتشافها من قبل جيمي ليليوايت الذي أصبح فيما بعد مدير أعمالها.

وأصدرت جولدنج أسطوانتها المطولة الأولي آن إينتروداكشن تو إيلي غولدنغ بعد أن وقعت عقد تسجيل مع بوليدور في يوليو 2009. في عام 2010 أحتلت غولدنغ المركز الأول في التصويت السنوي للبي بي سي المعروف باسم “ساوند أوف...” وحصلت أيضا علي جائزة بريت في العام نفسه. أطلقت غولدنغ ألبومها الأول في عام 2010 بعنوان لايتس، وأحتل المركز الأول حسب تصنيف اللائحة الأسبوعية للألبومات الأعلى مبيعا في المملكة المتحدة، وبيع منه أكثر من 850,000 نسخة في المملكة المتحدة وحدها.

وتم إعادة إصدار الألبوم تحت مسمي برايت لايتس مع أغنيتان منفردتان؛ الأولي “يور سونغ”، وكانت في الأصل لإلتون جون، وتم اختيارها لأول إعلان عيد الميلاد لسلسلة المتاجر جون لويس. أحتلت الأغنية المركز الثاني في تصنيف المملكة المتحدة للأغاني المنفردة؛ والثانية “لايتس” التي جاءت في المركز الثاني في قائمة بيلبورد هوت 100 بالولايات المتحدة، وأصبحت أعلي أغاني غولدنغ المنفردة ترسيما بتلك القائمة حتي الآن.