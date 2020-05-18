سوزان نجم الدين: حياة الفهد تعمل لصالح العرب.. وبحضّر مفاجأة للجمهور

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن الفنانة الكويتية حياة الفهد، بعد الهجوم الذي تعرضت له الأخيرة بسبب مسلسلها "أم هارون" واتهامها بالتطبيع، مشيرة إلى أن حياة الفهد من أعظم فنانات الخليج ولا يمكن أن تقصد الإساءة للعرب.

وقالت سوزان في تصريحات تليفزيونية :"أوجه تحية كبيرة للفنانة حياة الفهد على مسلسلها.. أنا حضرت منه بعض الحلقات.. وحلو إن العمل يثير جدل.. بالأخير لا يصح إلا الصحيح ولا يحق إلا الحق.. وأكيد الفنانة حياة الفهد عندها الثقافة والوعي الكامل لكي تعمل لصالح المنطقة العربية والعرب وما راح تسيء لأحد".

وأعلنت سوزان عن مفاجأة تحضرها لجمهورها، قائلة :"أنا بحضر شي كتير مهم للجمهور راح يطلع قريبا إن شاء الله.. هو شيء جديد ومفاجئ وإن شاء الله بيسعد كتير ناس لأنه ليه علاقة بيهم"، موضحة أنها لا ترغب في كشف كل التفاصيل الهامة بالمفاجأة ولكنها ستكتفي بالإعلان عن أنه برنامج هدفه إنساني.

أما عما تردد عن توقيعها على عقد مع الفنان رامز جلال قبل ظهورها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، قالت :"والله ما كنت أعرف إن ده برنامج مقلب وأنا اكتر واحدة كنت بنتقد الناس اللي بتطلع في البرامج دي وتبهدل نفسها مقابل الفلوس".

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وأضافت :"أنا العقد اللي وقعته كان على أساس إنها مقابلة مع أروى مو لبرنامج رامز نهائيا.. ولما انتهينا من البرنامج قولتلهم إن دي مفاجأة كتير كبيرة وأكيد فلوس اروي لازم تكون غير فلوس رامز.. لأن مع أروى كانت مقابلة عادية ما فيها مياه وبهدلة لأنه كده غير عادل".

وسبق وأن قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، إنها ضد برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال، وذلك يعد تراجعًا عن إعجابها الذي أبدته خلال ظهورها في برنامج "رامز مجنون رسمي".

وفسرّت سوزان نجم الدين، سبب قولها إنها ضد برامج رامز جلال قائلة: "طول عمري أقول أنا ضد ومازلت ضد برامج رامز جلال وإلى الآن وأنا لو بعرف إنه رامز راح يطلعني بمقلب معه مستحيل أطلع ولو إني حبيته في هالقاء لأنه دمه خفيف حقيقي".

وتابعت سوزان نجم الدين في لقاء لها مع الإعلامية مهيرة عبدالعزيز من خلال تقنية "البث المباشر" عبر موقع "إنستغرام"، قائلة: "أنا ضد إنو الواحد يجيب الضيف ويبهدله أو هيك .. بس أنا بعتقد إنو ما قدر يعمل معي هالشيء والدليل ردود أفعال الناس".