نقل ملك قورة إلى المستشفى لإجراء عملية عاجلة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نُقلت الفنانة المصرية الشابة ملك قورة، إلى المستشفى بعد مرورها بوعكة صحية شديدة، الأمر الذي تسبب في قلق لعائلتها وأسرتها.

وكشفت الفنانة عبير منير، والدة ملك قورة في تصريح لـ"فوشيا" عن تفاصيل الوضع الصحي لابنتها، فقالت إنها تعرضت لألم شديد في المعدة قبل أيام وتم استدعاء الطبيب في المنزل للوقوف على سبب هذا التعب.

وأوضحت أن الطبيب باشر في علاجها لفترة بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية وجود حصوة في الكلى، إلا أن الألم عاودها بشدة اليوم فأمر الطبيب الخاص بنقلها إلى المستشفى لإجراء عملية عاجلة في المعدة، وتم تأهيلها لغرفة العمليات وأجرت عملية بالمنظار.

وأضافت والدة الفنانة ملك قورة أن ابنتها ستظل تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة على أن تعود للمنزل خلال الساعات المقبلة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.

وكانت ملك قورة، قد قالت في لقاء لها مع "فوشيا" مؤخرًا إن تجربة ارتدائها فستان حفل زفاف في أحد عروض الأزياء تعدّ بروفة جيدة لها كي تتحسس الوضع في حال ارتدته وقت الزواج رغم أن الإحساس سيكون مختلفًا وقتها.

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وأوضحت ملك قورة على هامش حضورها عرض الأزياء الخاص بالمصمم هاني البحيري، أنها تفضل الزواج والاستقرار وتكوين أسرة وتربية أبناء على العمل بشكل عام، معلنة استعدادها اعتزال الفن من أجل الزواج.

وأشارت إلى أنها رأت شقيقتها "مريم" تزوجت وتنتظر أن ترى طفلها الصغير وهي أشياء تتمنى أن تعيشها، لافتة إلى أنها تتمنى أن تستطيع التوفيق بين الزواج والعمل رغم صعوبة هذا الأمر على حد تعبيرها.

ولفتت ملك قورة إلى أنها تعودت على أن يكون لون شعرها "فاتحا" منذ صغرها موضحة أنها في بعض الأوقات تتمنى تغيير لونه ولكنها تتراجع.

وأردفت قائلة: "أنا بفكر في الجواز والتمثيل بحبه وشيء ممتع لي أتخذه هواية فقط .. نفسي ألبس فستان وشايفة أختي بقت متجوزة وبتدخل المطبخ والدنيا ماشية كويس وأنا بحب أدخل المطبخ بس على خفيف".