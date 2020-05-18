شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على حسن الجبالى وحمل مى عمر فى الحلقة 25 من الفتوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الحلقة 25 من مسلسل الفتوة لياسر جلال بإيجاد مجموعة من الزبالين لـ حسن الجبالى ملقى على الأرض، ويتعرف عليه مجدى فكرى ويخبر الزبالين زملاءه بأنه حسن الجبالى فتوة حى الجمالية ويحاولون علاجه.



العثور علي جثة ياسر جلال

وفى نفس الوقت تقوم أحلام الجريتلى بالصراخ على حسن الجبالى فى الوقت الذى ترفض أمه ما حدث وتؤكد أنه مازال على قيد الحياة، أما ليل فتفقد الوعى والطبيب يؤكد لشقيقها عزمى أنها حامل.



حلقة 25

جميلة تستقبل "ليل" مى عمر، ويواجه المعلم "عزمى" ضياء عبد الخالق الذى يواجهه ثم يأتى عم حسن الجبالى لدكانه ويرغب فى الاستيلاء عليه لكن زينب شقيقة حسن الجبالى تواجهه وتتصدى له لكنه يصر على الاستيلاء على محل ياسر جلال.

ويطلب رياض الخولى من عزمى العودة لمى عمر والزواج منها، لكنه يخبره بأنها مازالت فى شهور العدة، وفى نفس الوقت يقوم ابن المعلم سيد اللبان بتهريب الشيخ مبروك لكنه يطلب منه ترك الذهب.

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شقيقة حسن الجبالي

كان عزمى قد وقف فى حى الجمالية ويرفض إقامة عزاء لحسن الجبالى ويصفه بأنه حرامى وكان يسرق منهم أموالهم وأنه هو الملثم الذى كان يسرق، فضل "محمود حافظ" يؤكد لزوجته "زينب" شقيقة حسن الجبالى أن جثته ليس لها وجود، ويذهب المعلم عزمى لبيت حسن الجبالى ويطلب من مى عمر العودة لمنزل والدها لكنها ترفض وتسأل "عزمى": من قتل حسن الجبالى، وتطلب منها إنعام سالوسة أن تعود مع شقيقها.



المعلم عزمي

المعلم سيد اللبان يجلس مع شيخ ويسأله عن فكرة اللعنة التى فى كنز الذهب ويجيبه الشيخ بأن الذهب لابد أن يعلن عنه حتى اذا ظهر صاحب الذهب يأخذه وبعد مرور سنة يكون من حقه، ويطلب من الشيخ القراءة على الذهب.

كانت قد بدأت الحلقة بعزمي بعد محاولة قتل حسن الجبالي يقف في الحارة قائلا: الفتونة رجعت دارها، ويذهب عم مسعد لأسرة حسن الجبالي ويبلغهم بوفاته وتنهار مي عمر "ليل" وأمه إنعام سالوسة وابنته وشقيقته، ويذهب المعلم عزمي لجميلة ويؤكد لها أنه أصبح فتوة الجمالية بعد قتل حسن الجبالي ويقرر العودة لمنزل والده.

ويذهب رياض الخولى "سيد اللبان" ويخبر الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" بمقتل حسن الجبالي وانه سوف يستولي علي الذهب ويمنحه منه ويعيد اليه " ليل ".