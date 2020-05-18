شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار الحلقة 24 توضح قوة وشجاعة منسى فى القبض على التكفيريين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض على شاشة on، قوة منسى وسيطرته على الجماعات التكفيرية والمرتزقة فى سيناء، حيث كشفت الحلقة على شراسة منسى وشجاعته ودخوله فى عمق سيناء للقبض على كل من تسول له نفسه الضغط على الجيش المصرى.

كما أوضحت الحلقة أن المقدم منسى كان يتعاون مع شباب سيناء فى القبض على الإرهابيين والسيطرة على جميع مداخل ومخارج سيناء، وقتل وتصفية الخونة أعداء مصر.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.