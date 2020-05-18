شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النهاية الحلقة 24.. أحمد وفيق يواجه أيمن الشيوى وناهد السباعى تنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت الاتهامات المتبادلة بين مدير أمن "إينرجيكو" أحمد وفيق والسيد غفران رئيسها الجديد "أيمن الشيوي" مستمرة، فكل منهما يكنّ للآخر كرها وتنافسا على الكرسى والزعامة برغم أن المقابلة في البداية كانت حول طلب "غفران" مقابلة السيد مؤنس، ويؤكد له أنهما لا بد أن يتعاونا معا ويؤكد له أن هناك ملفات وعى سرقت ولا بد من إعادتها، ويكشف له السيد مؤنس أنه يعرف حقيقة ما قام به مع عصابة المحروقي واتفاقه معهم على إعادة العقول وملفات الوعى، ويخبره بأنه قام بتسريب معلومات لعصابة المحروقي ويواجهه بعدة اتهامات، لكن السيد غفران يحاول الدفاع عن نفسه، مؤكدا له أن صميم عمله يستدعي البحث عن المسروقات مع الملفات.



الحلقة 24

كما يذهب يسر لناهد السباعي ويخبرها بوفاة المهندس زين زوجها لأنه لا يعرف أنه مجرد روبوت وليس زوجها الحقيقي، لأن زوجها سافر للواحة ويقوم زملاؤها بتعزيتها وهى منهارة من الخبر.

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وكانت قد بدأت الحلقة 24 من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، بمرحلة ما بعد وفاة مراد المحروقي "محمد لطفى" وتحتاس عصابته ويزعّم أحدهم نفسه على الباقى، ويتحدث معهم حول القواعد الجديدة للعصابة، ولكنهم يختلفون فيما بينهم ولكن أحدهم يؤكد لهم أنهم لو تفرقوا سوف يقبض عليهم من قبل قوات الأمن الخاصة بالسيد مؤنس.



حلقة 24 من مسلسل

أيمن الشيوي يقابل أفراد العصابة ويؤكد لهم أنه كان بينه وبين مراد المحروقي قبل مقتله بأن هناك كرات زرقاء يبحث عنها، لكن الفتاة "ريناد" تؤكد لهم أن صباح والروبوت زين سرقا هذه العقول، والفتاة تؤكد له أن صباح هربت من المنطقة الشرقية بالقدس وتقترح عليهم الفتاة الذهاب إلى هناك وتبحث عن صباح ولكن طلبها أن يحموا إخوتها لحين عودتها ووضعهم في كشك "الروبوت زين" وريناد تودع الأطفال الذين هربت معهم، وتودع العصابة أيضا ويعطونها زادها في رحلتها من طعام وشراب.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.