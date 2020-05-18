شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة لـ عادل إمام: كل سنة وأنت طيب يا زعيم وربنا يبارك فى عمرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم أمير كرارة، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 80، بصورة تجمعهما، نشرها النجم أمير كرارة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلق عليها: "كل سنة وانت طيب يا زعيم وربنا يبارك فى عمرك"، وقد هنأ الزعيم عادل إمام، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات المصريين والعرب، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ليؤكدوا أن احتفال الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 80 ، يوما مختلفا.



أمير كرارة وعادل إمام

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ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم، الأحد، بعيد ميلاده الـ "80" بعد رحلة فنية حافلة بالأعمال التى أصبحت راسخة فى أذهان المشاهدين المصريين والعرب؛ واستحق من خلالها أن يتربع على عرش الكوميديا والفن فى مصر والعالم العربى، ارتبطت أعماله دائما بإثارة الجدل، ورغم هذا لا يختلف على موهبته اثنان، واجتهاده للوصول إلى القمة، فقد استمر فى تقديم أدوار الكومبارس لأعوام، ولم يغضب لأنه يعلم أن لكل مجتهد نصيب، حتى أصبح الزعيم عادل إمام

وقدم الزعيم عادل إمام عدداً من الأفلام التى لاتنسى فى ذاكرة الفن المصرى ومن أبرزها، "النمر والأنثى" (1987)، و"سلام يا صاحبي" (1987)، و"خلى بالك من عقلك" (1985)، و"رمضان فوق البركان" (1985)، و"زوج تحت الطلب" (1985)، "واحدة بواحدة" (1984)، "والهلفوت" (1984)، "الحريف" (1984)، و"احترس من الخُط" (1984)، و"2 على الطريق" (1984)، و"مين فينا الحرامي" (1984)، و"حتى لا يطير الدخان (1984)، و"أنا اللى قتلت الحنش" (1984)، و"المتسول" (1983)، و"خمسة باب" (1983)، و"حب فى الزنزانة" (1983)، "ولا من شاف ولا من دري" (1983)، و"الغول" (1983)، و"عنتر شايل سيفه" (1983)، و"عصابة حمادة وتوتو" (1982)، و"ليلة شتاء دافئة" (1981)، "الإنسان يعيش مرة واحدة" (1981)، و"أمهات فى المنفى" (1981)، و"المشبوه" (1981)، و"انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط" (1981)، و"شعبان تحت الصفر" (1980)، و"الجحيم" (1980)، و"رجل فقد عقله" (1980)، و"غاوى مشاكل" (1980)، و"أذكياء لكن أغبياء" (1980)، "الواد محروس بتاع الوزير (1999)، و"رسالة إلى الوالى (1998)، و"بخيت وعديلة 2: الجردل والكنكة" (1996)، و"النوم فى العسل" (1996)، و"بخيت وعديلة (1995)، و"مسجل خطر" (1991)، و"شمس الزناتي" (1991)، و"اللعب مع الكبار" (1991)، و"حنفى الأبهة" (1990)، و"جزيرة الشيطان" (1990).