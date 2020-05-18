شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 25.. المعلم عزمى يرفض إقامة جنازة وعزاء لياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل "الفتوة" يرفض المعلم "عزمي" أحمد صلاح حسني إقامة جنازة أو عزاء لحسن الجبالي "ياسر جلال"، ويقف في حي الجمالية ويعلن ذلك للجميع، ويصفه بأنه حرامي وكان يسرق منهم أموالهم وأنه هو الملثم الذي كان يسرق.

ويؤكد فضل "محمود حافظ" لزوجته "زينب" شقيقة حسن الجبالي أن جثته ليس لها وجود، ويذهب المعلم عزمي لبيت حسن الجبالي ويطلب من مي عمر العودة لمنزل والدها ولكنها ترفض، وتسأل "عزمي" من قتل حسن الجبالي، وتطلب منها أنعام سالوسة أن تعود مع شقيقها.

المعلم سيد اللبان يجلس مع شيخ ويسأله عن فكرة اللعنة التي في كنز الذهب ويجيبه الشيخ بأن الذهب لا بد أن يعلن عنه حتى إذا ظهر صاحب الذهب ياخذه وبعد مرور سنة يكون من حقه، ويطلب من الشيخ القراءة على الذهب.

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انعام سالوسة

كانت قد بدأت الحلقة 25 من مسلسل "الفتوة"، لياسر جلال، بعزمى بعد محاولة قتل حسن الجبالي يقف في الحارة قائلا: "الفتونة رجعت دارها"، ويذهب عم مسعد لأسرة حسن الجبالي ويبلغهم بوفاته وتنهار مي عمر "ليل" وأمه أنعام سالوسة وابنته وشقيقته، ويذهب المعلم عزمي لجميلة ويؤكد لها أنه أصبح فتوة الجمالية بعد قتل حسن الجبالي ويقرر العودة لمنزل والده.



الحلقة 25

ويذهب رياض الخولي "سيد اللبان" ويخبر الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" بمقتل حسن الجبالي، وأنه سوف يستولى على الذهب ويمنحه منه ويعيد إليه "ليل".

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .