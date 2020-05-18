شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النهاية الحلقة 24.. عمرو عبد الجليل يتوقع نهاية العالم وهو بالسجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الحلقة 24 من مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف بأحداث كثيرة ومتلاحقة، فالسيد مؤنس يأمر رجاله بتتبع "صباح" ومعرفة مكانها، كما يأمرهم بمراقبة السيد غفران الرئيس الجديد لـ"إينرجيكو"، وتتصل ناهد السباعي بيسر وتطلب منه نقلها فى الشقة التي كان قد عرضها عليها من قبل.



عمرو عبد الجليل

أما عمرو عبد الجليل "الريس عزيز" فيؤكد لمسجونيه بأن العالم سينتهى وأن الحرب القادمة مدمرة، ويؤكد كلام "فارس" الذى هرب من الواحة وجاء للقدس، وفي نفس الوقت تقوم ناهد السباعي باسترجاع ذكرياتها مع زوجها زين، فهى ما زالت معتقدة أنه مات برغم أن من مات هو الروبوت زين الذي صنعته "صباح" بمساعدة الريس عزيز "عمرو عبد الجليل"، لكن المهندسة رضوى "ناهد السباعي" تودع منزلها وتلملم حاجاتها وتأخذ ابنها وتتوجه للشقة الجديدة التى جهزها لها "يسر".



حلقة 24 من مسلسل النهاية

المهندس زين في الواحة يتحدث مع "ناهد السباعي" عبر التليفون ويرى ابنه ويطمئن على زوجته، ثم يتوجه إلى مطعم خاص بالشغل الذي يعمل فيه، ويتحدث مع زميل له في العمل "محمد مرزبان" ويصطحب مجموعة من العاملين لتخزين " e c".

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الحلقة 24 من العمل

مدير إينرجيكو الجديد "السيد غفران" يطلب مقابلة السيد مؤنس، ويؤكد له أنهما لا بد أن يتعاونا معا ويؤكد له أن هناك ملفات وعي سرقت ولا بد من إعادتها، ويكشف له السيد مؤنس أنه يعرف حقيقة ما قام به مع عصابة المحروقي واتفاقه معهم على إعادة العقول وملفات الوعي، ويخبره بأنه قام بتسريب معلومات لعصابة المحروقي ويواجهه بعدة اتهامات، لكن السيد غفران يحاول الدفاع عن نفسه مؤكدا له أن صميم عمله يستدعي البحث عن المسروقات مع الملفات.



حلقة 24 من مسلسل

وكانت قد بدأت الحلقة 24 من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، بمرحلة ما بعد وفاة مراد المحروقي "محمد لطفى" وتحتاس عصابته ويزعّم أحدهم نفسه على الباقى، ويتحدث معهم حول القواعد الجديدة للعصابة، ولكنهم يختلفون فيما بينهم ولكن أحدهم يؤكد لهم أنهم لو تفرقوا سوف يقبض عليهم من قبل قوات الأمن الخاصة بالسيد مؤنس.

أيمن الشيوي يقابل أفراد العصابة ويؤكد لهم أنه كان بينه وبين مراد المحروقي قبل مقتله بأن هناك كرات زرقاء يبحث عنها، لكن الفتاة "ريناد" تؤكد لهم أن صباح والروبوت زين سرقا هذه العقول، والفتاة تؤكد له أن صباح هربت من المنطقة الشرقية بالقدس وتقترح عليهم الفتاة الذهاب إلى هناك وتبحث عن صباح ولكن طلبها أن يحموا إخوتها لحين عودتها ووضعهم في كشك "الروبوت زين" وريناد تودع الأطفال الذين هربت معهم، وتودع العصابة أيضا ويعطونها زادها في رحلتها من طعام وشراب.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.